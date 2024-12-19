تفاؤل بقرب التوصل لصفقة في غزة.. ونقطتان خلافيتان بالمفاوضات

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نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن التفاؤل "لا يزال كبيرا" بقرب التوصل إلى صفقة مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت القناة إن "مسؤولين أمنيين كبار راجعوا المفاوضات، وحددوا نقطتين رئيسيتين للخلاف مع حماس".وأضافت القناة نقلا عن المسؤولين أن الخلاف الحالي مع حماس "يتمثل بعدم وصول قائمة الرهائن الأحياء إلى إسرائيل وعدم نية إسرائيل الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا".وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.وحسبما نقلت "رويترز" عن مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات يوم الخميس فإنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام.وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة.وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحماس، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض.وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة.وأشارت المصادر إلى أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من يوم الخميس أن النقاط العالقة في المفاوضات تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول 2023.وذكرت تقارير إسرائيلية، أنه من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول أخرى. (سكاي نيوز)