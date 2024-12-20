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عربي-دولي

وثائق وأسرار جديد تكشف.. هكذا سيطرت عائلة الأسد على مطار المزة (صور)

Lebanon 24
20-12-2024 | 00:50
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تتوالى اكتشافات وثائق وصور ومعدات مرتبطة بالنظام السوري السابق التابع لبشار الأسد وقادته العسكريين في مختلف المناطق السورية.
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اكتشافات بمطار المزة في سوريا.. صور وأسماء ووثائق عسكرية

أحد أبرز المواقع التي هو مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق، الذي طالما اعتمدت عليه القوات السورية لنقل الإمدادات العسكرية خلال سنوات الأزمة. يمتلك المطار مدرجًا وحيدًا يبلغ طوله 8258 قدمًا على ارتفاع 2407 أقدام، ما جعله نقطة حيوية لدعم العمليات العسكرية للنظام.
اكتشافات بمطار المزة في سوريا.. صور وأسماء ووثائق عسكرية

ووفقا لتقارير، فإن مطار المزة يستخدم كمطار خاص لأسرة الرئيس السوري، بشار الأسد، وكانت تستخدمه نخبه القوات السورية والاستخبارات في استهداف مواقع قالت إنها تأوي جماعات سنية معارضة للنظام.
اكتشافات بمطار المزة في سوريا.. صور وأسماء ووثائق عسكرية

أما موقع مطار المزة لا يقل أهمية في الوقت ذاته، باعتبار أنه يقع في منطقة المزة التي تضم عددا من السفارات والأبنية الأمنية ويسكنها عناصر مقربة من الرئيس بشار الأسد، وفقا لنشطاء معارضين. (سي ان ان)
اكتشافات بمطار المزة في سوريا.. صور وأسماء ووثائق عسكرية

اكتشافات بمطار المزة في سوريا.. صور وأسماء ووثائق عسكرية

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