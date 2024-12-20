تصعيد جديد في شمال سوريا.. قصف تركي وقسد تتوعد بالقتال

Advertisement

نفذت القوات التركية قصفًا جويًا ومدفعيًا استهدف أربعة مواقع قرب مدينة كوباني، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم صحفيون. وفي رد فعل على التصعيد، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس عن تصعيد المواجهة ضد تركيا والفصائل الموالية لها، ودعت سكان مدينة عين العرب (كوباني) إلى حمل السلاح والدفاع عن المنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية في وجه الهجمات التركية المتزايدة.وقالت قسد في بيان: "سنقاتل تركيا وميليشياتها في عين العرب ومنبج"، متهمة أنقرة والفصائل المدعومة منها بعدم الالتزام بالهدنة في منبج واستمرار التصعيد.جاءت هذه الدعوة بالتزامن مع تقارير عن اشتباكات عنيفة شمال سوريا، حيث تبادلت قسد والفصائل الموالية لتركيا القصف المدفعي في ريف محافظة حلب. (ارم نيوز)