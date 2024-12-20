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220 شاحنة أردنية تدخل سوريا

Lebanon 24
20-12-2024 | 02:57
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دخلت أكثر من 220 شاحنة أردنية إلى سوريا تحمل بضائع متنوعة غذائية وإنشائية، وذلك بعد سماح السلطات الأردنية باستئناف التصدير من الأردن إلى دمشق عبر معبر جابر الحدودي.
وفي المنطقة الحرة الأردنية السورية، تتزايد الاستعدادات لتوسيع حركة الشحن من المخازن. (الجزيرة)
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