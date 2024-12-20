أول تعليق من الأمم المتحدة على ضربات إسرائيل وصواريخ الحوثي

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عاد التيار الكهربائي لجميع المحافظات اليمنية في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية، والذي دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "القلق البالغ" بشأن التطورات، التي جاءت أيضًا بعد استهداف الحوثيين لإسرائيل بصواريخ.وفي بيان، مساء الخميس، قال المتحدث الأممي، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يشعر بقلق بالغ" إزاء الإطلاق المتزامن لصواريخ باليستية من قبل الحوثيين، والتي ضربت وألحقت أضرارا جسيمة بإحدى المدارس وسط إسرائيل.وذكّر الأمين العام بأن "جميع الأطراف عليها الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، واحترام وحماية المدنيين وكذلك البنى التحتية المدنية".كما أعرب عن "بالغ القلق إزاء خطر المزيد من التصعيد في المنطقة"، ويواصل "حث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".وحث غوتيريش "الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وأضاف أن هذه الأعمال "تقوض جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ، للتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن عن طريق التفاوض".(الحرة)