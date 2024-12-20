مئات السوريين يطالبون بنظام مدني

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمظاهرة في ساحة الأمويين بدمشق تنادي بسوريا "حرة مدنية".وجاءت التظاهرة وسط أجواء من القلق في البلاد بشأن مستقبل نظام الحكم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.ودعا المشاركون في الاعتصام إلى عقد مؤتمر وطني، يُمثل كافة الشرائح والمكونات السورية، وتشكيل لجنة من الكفاءات تقوم بكتابة دستور مدني للبلاد على أساس المواطنة والمساواة.وشكلت شريحة الشباب الجزء الأكبر من هذا التجمع.وأكد القائمون على التظاهرة أن هذا التجمع قائم على فكرة بناء سوريا مدنية جديدة لكل السوريين على اختلاف معتقداتهم وانتماءاتهم.ولفتوا من خلال أحاديثهم إلى أن التظاهرة لم يتم تنفيذها بغرض استهداف جهة معينة وإنما بغرض الوصول إلى صيغة حكم مدني ترضي كل السوريين.(سكاي نيوز)