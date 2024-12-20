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عربي-دولي

الجولاني تحدّث عنها.. 3 مراحل يجب أن تمرّ بها سوريا فما هي؟

Lebanon 24
20-12-2024 | 05:59
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لفت القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني"، إلى أن هناك ثلاث مراحل يجب أن تمرّ بها سوريا، مؤكدا أنه من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ويمثلهم.
 
 
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وقال الشرع في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: "من السابق لأوانه التحدث عن موضوع الرئاسة السورية المقبلة، لأن سوريا يجب أن تمر بـ3 مراحل".

وأوضح أن "المرحلة الأولى هي استلام الحكومة الذي تم خلال الفترة الماضية. أما المرحلة الثانية الدعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين ومن خلاله يتم التصويت على بعض المسائل الهامة منها حل الدستور والبرلمان وتشكيل مجلس استشاري يملأ الفراغ الدستوري والبرلماني خلال الفترة المؤقتة حتى تجهز المنطقة ويصبح هناك بنية تحتية للانتخابات".

وعن المرحلة الثالثة، فأشار إلى أن "نصف الشعب خارج البلاد وكثير منهم ليس لديهم وثائق، وأن النظام السابق كان يحارب السوريين بوثائقهم وجوازات السفر، لذلك نحتاج إلى عملية إحصاء شاملة وأن تفتح السفارات السورية في البلدان العربية والتواصل القانوني مع الجاليات السورية في المهجر".

وقال الجولاني: "من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ومن يمثلهم في مجلس الشعب ومجلس النواب".

وأضاف: "المجتمع السوري يعيش مع بعضه في كافة مكوناته منذ آلاف السنين ولا أحد يمكن أن يلغي الآخر، وسنبحث من خلال المؤتمرات والحوار عن عقد اجتماعي كامل يحافظ على أمن مستدام للسوريين"، لافتا إلى أن "النظام حاول إثارة النعرات الطائفية ليحافظ على حكمه لكنه فشل والثورة أثبتت أنها قادرة على احتضان الجميع". (روسيا اليوم)
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