Advertisement

عربي-دولي

إردوغان: سنفعل ما بوسعنا لمحاسبة نظام الأسد

Lebanon 24
20-12-2024 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1295377-638702977871674365.jpg
Doc-P-1295377-638702977871674365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن "سنثبت أن وقت تحييد التنظيمات الإرهابية في سوريا قد حان من أجل ألا يطالنا أي تهديد من حدودنا الجنوبية".

وشدد على "انتهاء صلاحية تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه وبيئة الأمن التي ستنشأ بسوريا ستمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد مزيد من العناصر"، مشيراً إلى أن "لا نعتقد أن أي قوة ستواصل التعامل مع التنظيمات الإرهابية في سوريا".
Advertisement

وأضاف إردوغان أن "الفظائع المرتكبة بسجن صيدنايا تؤكد ما قلناه منذ سنوات، و الإعدامات خارج نطاق القانون هي واحدة من أكثر الصور بشاعة التي تعكس حقيقة نظام البعث في سوريا".

وقال: " سنفعل ما بوسعنا من أجل محاسبة نظام الأسد أمام القانون الدولي"، معتبراً أن رفع الحصار والقيود المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد سيكون مفيدا لتعافي البلاد.

كما أعلن إردوغان أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيتوجه قريبا إلى سوريا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:16 | 2024-12-20
08:00 | 2024-12-20
07:54 | 2024-12-20
07:31 | 2024-12-20
07:08 | 2024-12-20
07:00 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24