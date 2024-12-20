إردوغان: سنفعل ما بوسعنا لمحاسبة نظام الأسد

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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن "سنثبت أن وقت تحييد التنظيمات الإرهابية في سوريا قد حان من أجل ألا يطالنا أي تهديد من حدودنا الجنوبية".وشدد على "انتهاء صلاحية تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه وبيئة الأمن التي ستنشأ بسوريا ستمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد مزيد من العناصر"، مشيراً إلى أن "لا نعتقد أن أي قوة ستواصل التعامل مع التنظيمات الإرهابية في سوريا".وأضاف إردوغان أن "الفظائع المرتكبة بسجن صيدنايا تؤكد ما قلناه منذ سنوات، و الإعدامات خارج نطاق القانون هي واحدة من أكثر الصور بشاعة التي تعكس حقيقة نظام البعث في سوريا".وقال: " سنفعل ما بوسعنا من أجل محاسبة نظام الأسد أمام القانون الدولي"، معتبراً أن رفع الحصار والقيود المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد سيكون مفيدا لتعافي البلاد.كما أعلن إردوغان أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيتوجه قريبا إلى سوريا.