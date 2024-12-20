ماذا يظهر عند البحث عن مكافأة الشرع؟

ما إن أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، من دمشق مساء أمس الجمعة إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال، أحمد الشرع قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حتى اختفت صورته عن موقع "مكافآت من أجل العدالة".

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فأي بحث على صفحة الموقع الأميركي الذي ينشر المكافآت حول الإدلاء بمعلومات عن "إرهابيين مطلوبين" عادة من قبل الولايات المتحدة، عن اسم القيادي السوري، المعروف سابقاً بـ "أبو محمد الجولاني"، يظهر أن الصفحة غير موجودة.



في حين لا تزال "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها الشرع على قائمة الموقع.