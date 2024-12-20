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عربي-دولي

بعد اجتماع مع الوفد الأميركي.. هذا ما أكدته إدارة العمليات العسكرية في سوريا

Lebanon 24
20-12-2024 | 23:40
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أكدت إدارة العمليات العسكرية في سوريا الاتفاق مع واشنطن على ملاحقة مجرمي الحرب من نظام الأسد.

كما قالت "إدارة العمليات العسكرية" في بيان، أمس الجمعة، بعد اجتماع مع الوفد الأميركي في دمشق: "اتفقنا مع الوفد الأميركي على تحقيق تمثيل لمكونات الشعب السوري".
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كذلك تم الاتفاق بين الطرفين على تحقيق تمثيل شامل لمكونات الشعب السوري، وعلى تعزيز الاستقرار وتنمية الاقتصاد.

وقالت إدارة العمليات العسكرية، إن الوفد الأميركي أعرب عن دعمه لخطوات الإدارة السورية الجديدة.

وتابع "الوفد الأميركي أكد التزامه بدعم الشعب السوري والإدارة الجديدة".

"مناقشات مثمرة للغاية"
أتى ذلك، بعدما أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، أمس الجمعة، أن المناقشات مع قائد "إدارة العمليات العسكرية" التي تضم ممثلين عن عدة فصائل مسلحة، أبرزها "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع، كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصلة.

كما قالت للصحافيين بعد لقاء الشرع في دمشق "أحمد الشرع بدا في صورة رجل "عملي"، مبينة أن واشنطن ستحكم على الأفعال في سوريا وليس الأقوال.

وأضافت "الشرع تحدث عن أولوياته بسوريا، وتتلخص في وضعها على طريق التعافي الاقتصادي".

كما قالت "ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا داخل سوريا".(العربية)


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