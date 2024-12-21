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وزير الخارجية التركي بكلام لافت: احتمال نشوب صراع بين إيران وإسرائيل!

Lebanon 24
21-12-2024 | 09:59
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أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن "هناك احتمال نشوب صراع بين إيران وإسرائيل".

وقال فيدان في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أن "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن الإيرانيين لا يريدون هذه الحرب، ولا يريدون صراعا كبيرا"، متابعاً "نحن نجتمع مع أصدقائنا الإيرانيين، ونتلقى منهم هذه المعلومات بشكل مباشر".
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وبخصوص مستجدات الملف السوري، أكد فيدان على "أهمية لقاء الوفد الأمريكي الرفيع المستوى مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق"، لافتا إلى "استقبال الأخيرة أيضا وفودا من بعض الدول الأوروبية والمنظمات الدولية خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف فيدان أن "أنقرة لم ترصد انخراط "هيئة تحرير الشام" في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، مردفا: "هذا ليس تقييمنا نحن فحسب، بل هذا ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضا".

وحول سبب عدم إزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب التركية، قال فيدان: "إدراجنا إياها على قوائم الإرهاب مرتبط بقرارات الأمم المتحدة، نحن بالطبع نلتزم بقرارات مجلس الأمن، ولكن هناك الآن وضع مختلف يتعارض فيه البعد القانوني مع البعد الواقعي للأمر". (روسيا اليوم) 
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