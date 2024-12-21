الجولاني يجتمع بالفصائل العسكرية.. ماذا في التفاصيل؟

ناقش القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني" اليوم السبت، في لقاء مع الفصائل العسكرية شكل المؤسسة العسكرية في البلاد، وفق ما أعلنته القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا.

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ونشرت الإدارة، في قناتها على "تلغرام" صورا من الاجتماع، مشيرة إلى أن "لقاءً جمع القائد أحمد الشرع مع الفصائل العسكرية، بُحث فيه شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة".



ويوم أمس الجمعة، أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الحكومة المؤقتة تعمل على عقد اجتماع موسع في دمشق لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأيام المقبلة.





وأكدت المصادر أن الاجتماع سيحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين.





وبينت أن ممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة سيشاركون في الاجتماع، موضحة أن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة. (روسيا اليوم)