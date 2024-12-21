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قضت محكمة إقليمية روسية، السبت، بسجن رجل لمدة 19 عامًا في مستعمرة عقابية شديدة الحراسة، بعد إدانته بتهمة "الخيانة العظمى" ونقل معلومات حساسة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي".وفق بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، فإن المدان، المولود عام 1993، سلم معلومات تتعلق بهويات جنود روس وبياناتهم الشخصية. ولم يكشف البيان هوية المدان لكنه أشار إلى أنه من مدينة أورينبورغ.وتأتي هذه الأحكام في ظل حملة قضائية متشددة مع تصاعد الأزمة الأوكرانية، حيث زادت المحاكم الروسية من إصدار عقوبات طويلة بحق مدانين بالخيانة والتخريب، على خلفية اتهامات بالتعاون مع أوكرانيا أو حكومات غربية.