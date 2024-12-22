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عربي-دولي

هجمات متصاعدة.. أوكرانيا تستهدف العمق الروسي بالطائرات المسيّرة

Lebanon 24
22-12-2024 | 00:29
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تواصل القوات الأوكرانية استهداف المقاطعات الروسية الواقعة على الحدود بشكل شبه يومي باستخدام الطائرات المسيّرة، حيث شهدت مقاطعة أوريول هجوماً كبيراً أدى إلى اندلاع حريق في خزانات وقود ببلدة ستيل كون.
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هجوم جديد في أوريول
أعلن حاكم مقاطعة أوريول، أندريه كليتشكوف، عبر قناته على "تلغرام"، أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بشرية، في حين تعمل فرق الطوارئ على السيطرة على الحريق الناتج عن الهجوم.

هجوم مماثل في قازان
جاء هذا بعد يوم من استهداف مدينة قازان الروسية، الواقعة على بعد 1000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، حيث اصطدمت مسيّرة بمبنى سكني شاهق، متسببة بأضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية. (سكاي نيوز)






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