نتنياهو: إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين





وقال نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه "كما تصرّفنا بقوّة ضد الأذرع المسلّحة لمحور الشر الإيراني، سنتحرّك ضدّ الحوثيين... بقوة وتصميم وحنكة".

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واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الحوثيين بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحوثيين الأحد، بالتحرّك ضدهم "بقوة وتصميم"، وذلك غداة إطلاقهم صاروخا من اليمن سقط في تل أبيب وأسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.وقال نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه "كما تصرّفنا بقوّة ضد الأذرع المسلّحة لمحور الشر الإيراني، سنتحرّك ضدّ الحوثيين... بقوة وتصميم وحنكة".واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الحوثيين بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت، أن "صاروخا" أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ.



وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ.



ومنذ تشرين الثاني 2023، يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه "دعما" للفلسطينيين في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل حربا مدمّرة على القطاع منذ السابع من تشرين الاول 2023.



وفي تموز2024، أدّى انفجار مسيّرة مفخّخة في تلّ أبيب في هجوم نفّذه الحوثيون إلى مقتل مدني إسرائيلي. وردّا على ذاك الهجوم شنّت إسرائيل ضربات انتقامية على محافظة الحديدة الساحلية اليمنية. (سكاي نيوز)