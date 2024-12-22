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وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في قصر الشعب

Lebanon 24
22-12-2024 | 15:35
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أفاد مراسل العربية بأن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي قد التقى أحمد الشرع، قائد السلطات السورية الجديدة، في قصر الشعب، في سوريا.
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