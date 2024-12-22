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عربي-دولي

الخطة الإسرائيلية لضرب الحوثيين.. تقرير يكشف هذه الخبايا

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:03
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كشف المحلل العسكري لقناة "I24NEWS" العبرية عن تقديرات إسرائيلية تفيد بصعوبة هزيمة الحوثيين عسكريًا بعد هجوم التحالف في اليمن، مما يستدعي تنسيقًا أعمق مع الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح المحلل أن الخطة الإسرائيلية لمواجهة الحوثيين تشمل أربع محاور رئيسية: استهداف القيادة، تدمير منظومة إنتاج الأسلحة، تعطيل سلسلة التوريد الإيرانية، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الوطنية في اليمن.
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وأشارت القناة إلى وجود جدل داخلي في إسرائيل، بين الأجهزة الأمنية والسياسية، حول جدوى شن هجوم على إيران. بينما يرى البعض أن نفوذ طهران على الحوثيين محدود ولا يرقى للمستوى الذي يُعتقد، مما يجعل توقعات وقف الهجمات الصاروخية بعد استهداف إيران أمرًا مبالغًا فيه.
 هذا وكشف مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية أنه تم في الأيام الأخيرة اتخاذ قرار في واشنطن بتغيير اتجاه العمليات ضد اليمن، وزيادة العمليات ضد الحوثيين، لافتا إلى أن الهجوم الذي تم تنفيذه ليل السبت، هو جزء من القرار المعني.

وأشار إلى أن القرار اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن بالتنسيق مع إسرائيل، بعد أن توصل الأميركيون إلى استنتاج أن الأمور لم تتقدم بعد عام من تنفيذهم هذه الهجمات بشكل مدروس. (روسيا اليوم)
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