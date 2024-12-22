إيران في 2024: عام مليء بالتفجيرات والاغتيالات

شهدت إيران في عام 2024 أحداثًا درامية هزّت البلاد، أبرزها تفجيرات مروعة، عملية اغتيال، وتحطم طائرة الرئيس الإيراني، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة أفرزت قيادة جديدة للجمهورية الإسلامية.



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كانت بداية العام صادمة مع وقوع تفجيرين متزامنين في مدينة كرمان، بتاريخ 3 كانون الثاني، أثناء مراسم إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني. أسفر الهجوم عن مقتل 84 شخصًا وإصابة 284 آخرين، ما جعله الهجوم الأكثر دموية في إيران منذ عام 1979.أفادت السلطات أن التفجيرين، اللذين استُخدمت فيهما حقيبتان مفخختان تم تفجيرهما عن بعد، استهدفا الحشود مباشرة. ووفقًا للتقارير، فقد تسبب الذعر الناتج عن الانفجار الثاني في سقوط عدد من القتلى جراء التدافع.لم يتأخر الرد الإيراني، ففي منتصف يناير، نفّذ الحرس الثوري هجومًا بالصواريخ على مواقع داخل العراق وسوريا.مثّلت الضربات الصاروخية الإيرانية غير المسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 13 نيسان الماضي، حدثا بارزا خلال هذا العام، وردت طهران بما يزيد على الـ 150 صاروخا وطائرة مسيّرة، على قصف إسرائيلي لقنصليتها في دمشق.أطلق الحرس الثوري الإيراني على عمليته "الوعد الصادق"، ونفذ الهجوم العسكري بالتنسيق مع المقاومة الإسلامية في العراق وحزب الله وأنصار الله الحوثي اليمني ليلة 13 نيسان وحتى فجر 14 نيسان، وكانت هذه الحملة الهجومية رد فعل على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في 1 نيسان، وأدت إلى استشهاد 16 شخصا بينهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.بعد الضربات الإيرانية غير المسبوقة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي مواقع في مدينة أصفهان الإيرانية بتاريخ 17 نيسان، إلى جانب قصف مواقع في العراق وسوريا، كإجراء انتقامي، وسط تقليل الإعلام الإيراني من شأن الهجوم.وأكد مسؤولون إيرانيون، وكذلك وسائل إعلام إيرانية رسمية، أنه كانت هناك محاولة لتوجيه ضربة، لكنهم يقللون من شأنها. ولم ترد أي تقارير عن وقوع ضحايا.وقالت وكالة فارس للأنباء إن انفجارات سُمع دويّها على مقربة من قاعدة عسكرية، وإن أنظمة الدفاعات الجوية جرى تفعيلها.في صباح 19 أيار 2024، زار الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين، منطقة الحدود مع أذربيجان، وعند عودته فُقدت الطائرة المروحية التي كانت تقله مع وزير خارجيته وبقية المسؤولين.وبعد أن ظلت الطائرة مفقودة قرابة الـ12 ساعة، أفادت مجلة "ذي إيكونوميست" بأنه "من المرجح أن الرئيس الإيراني قد توفي، مع وزير الخارجية"، ووقع الحادث في منطقة نائية وكانت درجات الحرارة منخفضة في الليل، وهي منطقة جبلية كثيفة الضباب.وفي صباح 20 أيار 2024، أعلنت التلفزة الرسمية الإيرانية وفاةَ الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، إثر تحطُّم الطائرة المِروحية التي كانت تُقِلُّهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.ترشح بزيشكيان للانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024 التي أجريت مبكراً بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، وقد قبل ترشحه وتنافس مع ثلاثة مرشحين بعد انسحاب اثنين منهم، وأجريت الجولة الأولى للانتخابات يوم الجمعة 28 حزيران 2024. وأظهرت النتائج الرسمية للجولة الأولى تأهل كل من بزشكيان وسعيد جليلي اللذين تنافسا خلال الجولة الثانية في 5 تموز.وقد أجريت الجولة الثانية في 5 تموز 2024 بنسبة مشاركة بلغت 49.8% وهي أعلى منها في الجولة الأولى، تنافس فيها المرشحان وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها وزارة الداخلية الإيرانية صباح اليوم التالي 6 تموز 2024 فوز مسعود بزشكيان بمنصب رئيس الجمهورية متقدماً بنسبة تقارب الـ55 % على منافسه سعيد جليلي الذي حصل على نسبة 45%.في 31 تموز اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، بعدما كان في زيارة لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.واستشهد هنية برفقة حارسه الشخصي وسيم أبو شعبان، وكان هنية من أبرز قادة حركة حماس، وله باع طويل مع الحركة.