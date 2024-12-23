الصفدي يزور دمشق اليوم.. ولقاء مرتقب مع الجولاني

ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية أيمن الصفدي سيزور دمشق، الإثنين.



وأوضحت على إكس أنه سيلتقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني وعددا من المسؤولين السوريين.

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