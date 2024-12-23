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الاشتباكات تندلع في ريف حلب

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:51
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شهد ريف  حلب الشرقي تصعيداً عسكرياً، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا في محيط سد تشرين وسد قره قوزاق.

وحسب المعلومات، استُخدمت في الاشتباكات الأسلحة الثقيلة، واستمرت المواجهات لساعات بعد هجومين متزامنين شنتهما الفصائل الموالية لتركيا على المحورين، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين، دون الكشف عن أعداد دقيقة حتى الآن، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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في سياق متصل، تعرضت القرى المحيطة بسد قره قوزاق لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل القوات التركية، ما أثار مخاوف من وقوع إصابات بين المدنيين. (ارم نيوز)
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