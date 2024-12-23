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بالصورة... إسرائيل تُحذّر من "روميو"!

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:28
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حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من شحنة صواريخ ضخمة متطورة لتحسين القوة النارية للمروحيات القتالية AH-64 بالقوات الجوية المصرية.

وقال موقع " nziv" الإخباري الإسرائيلي، إنه في خطوة مهمة لتحسين قدراتها العسكرية، وافقت مصر على صفقة شراء 2183 صاروخا من طراز AGM-114R Hellfire، مما سيعزز مكانتها كواحدة من أقوى القوى العسكرية الجوية في منطقة الشرق الأوسط.
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وأوضح الموقع العبري أن الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي 630 مليون دولار، لا تشمل ذخائر جو-أرض متقدمة فحسب، بل تشمل أيضًا حزمة دعم شاملة تشمل قطع الغيار وخدمات الإصلاح والمساعدة الفنية الأمريكية والدعم اللوجستي المتكامل.

ويعتبر صاروخ AGM-114R، المعروف بالاسم الرمزي "روميو"، أحد أكثر الأسلحة دقة ومرونة في الترسانة الأميركية، وهي مصممة لعدة مهام، ويمكنها تدمير أهداف تتراوح بين المركبات المدرعة الثقيلة والمخابئ المحصنة وقوافل العدو المتحركة. (روسيا اليوم)
 
 
 
الإعلام العبري يحذر من "روميو" المصري
 
 
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