Advertisement

عربي-دولي

قد تحصل على أرضٍ عربيّة... صحيفة تُحذّر من حربٍ بين تركيا وإسرائيل

Lebanon 24
23-12-2024 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1296622-638705670667165137.jpg
Doc-P-1296622-638705670667165137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21" أنّ الباحث الإسرائيلي آفي برئيلي أثار مخاوف من أن يكون الوضع الجديد في سوريا، مقدمة لساحة حرب بين تركيا وإسرائيل.

وقال في مقال في صحيفة إسرائيل اليوم، إنه وقبل وقت طويل من سيطرة من وصفهم بـ"الإسلاميين" على المحور بين حلب ودمشق، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"توجيه سياسات عدائية" نحو إسرائيل، من خلال الحركات الدينية في القدس المحتلة، ودعمه لحكومة الإخوان في مصر ودعمه كذلك لحركة حماس، وتحركات في ليبيا والقرن الأفريقي والبحر الأحمر واليونان وقبرص.
Advertisement

وأضاف: "إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن الصراع سيأتي ولكن لا يُعدّ هذا قضاء وقدر، فقد يتغيّر النظام في تركيا، وإسرائيل لها مصلحة في تجنب الصراع. ويمكنها على سبيل المثال تقييد التعاون مع الأكراد السوريين الذين يشكلون تهديدا لتركيا بسبب ارتباطهم بمنظمة حزب العمال الكردستاني التي تعمل في تركيا".

وتابع: "لكن إسرائيل لا تستطيع تجاهل عداء تركيا أو اتباع سياسة المهادنة، التي قد تشجع الهجوم لذلك، يتطلب الأمر اليقظة تجاه الاحتمالات بأن تركيا قد لا تقاوم الإغراء وتواجه إسرائيل في سوريا". (عربي 21)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2024-12-23
12:00 | 2024-12-23
11:40 | 2024-12-23
11:20 | 2024-12-23
11:00 | 2024-12-23
10:54 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24