قد تحصل على أرضٍ عربيّة... صحيفة تُحذّر من حربٍ بين تركيا وإسرائيل

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ذكر موقع "عربي 21" أنّ الباحث الإسرائيلي آفي برئيلي أثار مخاوف من أن يكون الوضع الجديد في سوريا، مقدمة لساحة حرب بين تركيا وإسرائيل.وقال في مقال في صحيفة إسرائيل اليوم، إنه وقبل وقت طويل من سيطرة من وصفهم بـ"الإسلاميين" على المحور بين حلب ودمشق، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"توجيه سياسات عدائية" نحو إسرائيل، من خلال الحركات الدينية في القدس المحتلة، ودعمه لحكومة الإخوان في مصر ودعمه كذلك لحركة حماس، وتحركات في ليبيا والقرن الأفريقي والبحر الأحمر واليونان وقبرص.وأضاف: "إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن الصراع سيأتي ولكن لا يُعدّ هذا قضاء وقدر، فقد يتغيّر النظام في تركيا، وإسرائيل لها مصلحة في تجنب الصراع. ويمكنها على سبيل المثال تقييد التعاون مع الأكراد السوريين الذين يشكلون تهديدا لتركيا بسبب ارتباطهم بمنظمة حزب العمال الكردستاني التي تعمل في تركيا".وتابع: "لكن إسرائيل لا تستطيع تجاهل عداء تركيا أو اتباع سياسة المهادنة، التي قد تشجع الهجوم لذلك، يتطلب الأمر اليقظة تجاه الاحتمالات بأن تركيا قد لا تقاوم الإغراء وتواجه إسرائيل في سوريا". (عربي 21)