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عربي-دولي

الرئيس الفلسطيني: ضرورة تمكين الحكومة من تسلم مسؤولياتها كاملة في غزة

Lebanon 24
23-12-2024 | 11:20
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بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مع رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بما فيها حرب الإبادة على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس وهاريس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
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وأكد عباس "ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تسلم مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه".
وشدد على ضرورة "وقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية والقدس، ومنع الضم والتوسع العنصري الاستيطاني".
بدوره، أعرب رئيس وزراء أيرلندا، عن تعازيه الحارة وأسفه الكبير لسقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين، داعيا لسرعة وقف إطلاق النار واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأشار هاريس إلى حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة مع فلسطين، وتطويرها بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته، ونيل حقوقه كاملة، وفق القانون الدولي. 
(الأناضول)
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