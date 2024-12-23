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وزير اسرائيلي: سنعمل "بكل قوة" لإحباط صفقة تبادل الأسرى مع حماس

Lebanon 24
23-12-2024 | 11:40
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش، الاثنين، إنه سيعمل "بكل قوة" لإحباط صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حركة حماس، بدعوى أنها ستترك للأخيرة السيطرة على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سموترتيش، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "الصهيونية الدينية" برئاسته في الكنيست (البرلمان).
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وادعى سموتريتش قائلا: "دمرنا معظم قيادة حماس، وإطلاق سراح مئات المخربين الآن وإرسالهم لإعادة بنائها هو حماقة ستكلفنا الكثير".
واعتبر أن "الصفقة الجزئية مع حماس ستؤدي إلى التخلي عن عشرات المختطفين في الأسر، وستترك لحماس السيطرة على قطاع غزة وستسمح لها بالاستعداد للمذبحة القادمة"، وفق زعمه.
وتابع: "لهذا السبب نعارض مثل هذه الصفقة السيئة. وسنعمل بكل قوتنا لمنعها".
(الاناضول)
 
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