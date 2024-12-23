وزير الخارجية الأردني يلتقي الجولاني في دمشق

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أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لسوريا، مشيرا إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر مهم لنا وللمنطقة كلها".وكشف وزير الخارجية الأردني أنه ناقش خلال زيارته لدمشق مع قائد الإدارة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني موضوع "الإرهاب"، إلى جانب عدة قضايا منها التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي.ونقل موقع "سيريا نيوز" السوري الإخباري عن الصفدي قوله: "بعد لقائه الشرع في دمشق، إن اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى وطنهم ولكن لابد أن تكون العودة طوعية وآمنة".وأكد الصفدي أنه "لا بد أن تأخذ الإدارة الجديدة في سوريا وقتها لوضع خططها" وقال: "ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد"، آملاً أن "تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا".