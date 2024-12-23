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عربي-دولي

زيلينسكي: 3000 جندي كوري شمالي قد قتلوا في المعارك التي تدور في كورسك

Lebanon 24
23-12-2024 | 13:20
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن أكثر من 3000 جندي كوري شمالي قد قتلوا أو أصيبوا في المعارك التي تدور في منطقة كورسك الروسية، في إطار التصدي للهجوم الأوكراني على هذه المنطقة.
ووفقا للبيانات الأولية التي نشرها زيلينسكي على منصة "إكس"، الإثنين، ، فقد أسفرت المعارك المستمرة عن مقتل وإصابة أكثر من 3000 جندي كوري شمالي، في وقت تسيطر فيه أوكرانيا على جزء من منطقة كورسك منذ أب الماضي.
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وأضاف زيلينسكي أن هناك "مخاطر كبيرة" من أن تقوم كوريا الشمالية بإرسال مزيد من القوات والمعدات العسكرية إلى روسيا لدعم الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا.
وشدد على أنه يتعين على العالم أن يفهم أن "تنامي التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ" يؤدي إلى زيادة في "خطر زعزعة الاستقرار حول شبه الجزيرة الكورية وفي المناطق والمياه المجاورة".
(سكاي نيوز)
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