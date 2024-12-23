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عربي-دولي

كلينتون في المستشفى.. والسبب الحمّى

Lebanon 24
23-12-2024 | 17:30
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دخل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون البالغ من العمر 78 عاماً المستشفى الإثنين بسبب إصابته بحمّى.
وقد أشارت المعلومات إلى أن "وضعه ليس خطيراً".
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