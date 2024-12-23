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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ "أطلق" من اليمن

Lebanon 24
23-12-2024 | 23:50
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي منشور على منصة "إكس" قال أفيخاي أدرعي، إن "عملية الاعتراض تلك، تسببت في تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا".
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ولم يكشف المتحدث الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل.
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