الكنيست الاسرائيلي يُمدّد حالة الطوارئ حتى كانون الأول 2025‏

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أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء بأن الكنيست الإسرائيلي ‏صادق على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى كانون الاول 2025 بناء على طلب الحكومة.‏ويحق للحكومة في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ لديها القدرة ‏على تجاوز تشريعات الكنيست‎.‎‏ وتكون صالحة فقط في وقت إعلان ‏حالة الطوارئ هذه، ووفقاً للإعلام العبري.‏كما صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة ‏الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 ‏عضو كنيست الاقتراح مقابل 52 عارضه.‏وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024، ‏‏7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي ‏المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي