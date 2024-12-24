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بعد دوي صافرات الإنذار... إصابات بين إسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ

Lebanon 24
24-12-2024 | 02:24
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ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ في إسرائيل، بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة محذرة من إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت "نجمة داود الحمراء" إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط صواريخ أو إصابات مباشرة، لكن المسعفين قدموا العلاج لأكثر من 20 شخصا أصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ، بالإضافة إلى عدد من حالات الهلع.
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وأصيبت امرأة بجروح خطيرة بعد أن تعرضت لإصابة في رأسها وهي مسرعة نحو منطقة محمية في تل أبيب، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وقال مسعف في نجمة داود الحمراء: "وجدنا امرأة تبلغ من العمر 60 عاما ملقاة على الأرض في منزلها فاقدة للوعي وتعاني من إصابة في الرأس، أوضح أفراد أسرتها أنها أصيبت أثناء توجهها إلى المنطقة المحمية، قدمنا لها علاجا طبيا منقذا للحياة ونقلناها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها بالخطيرة والمستقرة".

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء "اضطر ملايين السكان في وسط إسرائيل إلى الدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة بعد إطلاق صاروخ جديد نفذته جماعة الحوثي باتجاه إسرائيل".

وأضافت أن هذه المرة دوت صفارات الإنذار أيضا في العديد من المناطق الجنوبية.
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