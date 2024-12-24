مبعوث ترامب يؤكد: "نريد نهاية عادلة للحرب في أوكرانيا"

قبل زيارته المرتقبة الشهر القادم إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وعدد من العواصم الأوروبية الأخرى، كشف مبعوث دونالد ترامب الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ، الاثنين، أن الرئيس الأميركي المنتخب يريد تحقيق سلم عادل في أوكرانيا.

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وقال الجنرال الأميركي المتقاعد ردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" حول رؤية ترامب لنهاية للصراع في أوكرانيا: "إنه يريد سلما عادلا ومضمونا ومستداما".



كما أشار كيلوغ أيضا إلى أنهم على دراية بمحاولات عمليات السلام السابقة، وترامب لديه أفكاره الخاصة حول كيفية "وضع حد لذلك".



نهاية الحرب

وفي وقت سابق، كشف المبعوث الخاص لترامب عن أن روسيا وأوكرانيا مستعدتان للتفاوض على إنهاء الصراع، ولم يستبعد أن يتمكن ترامب من إنهاء الأزمة الأوكرانية بنهاية "هذا العام" - في إشارة إلى (2025) رغم أنه لم يوضح إذا كان يقصد في غضون عام.



ويستعد الجنرال الأميركي المتقاعد لزيارة كييف وعدد من العواصم الأوروبية في أوائل يناير المقبل، وتعليقا على الشائعات حول زيارة كيلوغ المحتملة لموسكو، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إنه لم تكن هناك أي طلبات لموسكو بخصوص هذا الأمر.



كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء الماضي، بأن موسكو لم تجر أي اتصالات مع فريق دونالد ترامب المنتخب بشأن زيارات المبعوث الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ.