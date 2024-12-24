الأونروا: إسرائيل تقتل طفلا كل ساعة في قطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن السلطات الإسرائيلية تقتل طفلا كل ساعة في قطاع غزة.

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أضافت في بيان صادر عنها اليوم، نقلته "وفا": "لا مكان للأطفال، فمنذ بداية الحرب تم الإبلاغ عن مقتل 14500 طفل في غزة بحسب منظمة (الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف".وتابعت: "‏يُقتل طفل كل ساعة، هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت""وأكدت الأونروا "عدم وجود مبررات لقتل الأطفال في قطاع غزة، وأن كل من نجا من الأطفال أصيب بندوب جسدية ونفسية".وأشارت إلى أن "الأطفال محرومون من التعليم حيث يقضي الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الأنقاض".وحذرت قائلة: "الوقت ينفد بسرعة لهؤلاء الأطفال، إنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم".