بعد حادثة حرق الشجرة.. سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

Advertisement

أعلنت الحكومة السورية الجديدة المؤقتة، عن عطلة رسمية يومي 25 و26 من الشهر الجاري، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد السنوية.وجاء في بيان الحكومة السورية: "تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 كانون الاول 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".وجاء هذا القرار غداة إقدام مسلحين على حرق شجرة عيد الميلاد في السقيلبية في حماة وسط استنكار شديد لأهالي المنطقة وباقي المحافظات عموما، إلا أن مسؤولا في إدارة العمليات العسكرية، إلى جانب رجال دين من الطائفة المسيحية، أكد للأهالي أن الذين أضرموا النار بالشجرة مسلحون ليسو سوريين، مشددا على أنهم سينالون عقابا كبيرا. (روسيا اليوم)