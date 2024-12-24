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إسرائيل تصدر تعليمات لبعثاتها في أوروبا بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

Lebanon 24
24-12-2024 | 04:50
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أصدرت إسرائيل تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان "الحوثيون يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره.. أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا".
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أتى هذا التصريح بعدما توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الأحد، قادة الحوثيين بتدمير بنيتهم التحتية و"قطع رؤوس" قادتهم، مشيراً إلى ما فعلوه بقادة حماس وحزب الله.. إسماعيل هنية ويحيى السنوار وحسن نصر الله.

وقال "سنضرب الحوثيين بقوة، ونستهدف بنيتهم التحتية الاستراتيجية، ونقطع رؤوس قياداتهم، تماماً كما فعلنا مع هنية، والسنوار، ونصر الله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء"، وذلك في أول اعتراف علني بمقتل هنية في إيران.
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