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عربي-دولي

عمليّة عسكريّة جديدة متوقّعة قريباً في سوريا... صحيفة تكشف المُستهدف فيها

Lebanon 24
24-12-2024 | 06:40
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رجحت صحيفة "حرييت" التركية نقلا عن مصادر مطلعة شنّ أنقرة ودمشق عملية عسكرية مشتركة ضد المسلحين الأكراد وعناصر "العمال الكردستاني" في سوريا إن رفضوا إلقاء سلاحهم.

وقالت الصحيفة: "بعد تشكيل الحكومة المؤقتة سيتم دعوة التنظيمات الإرهابية وخاصة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى صفوف الجيش السوري. وفي حال رفض حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هذه الدعوة فإن الجيش السوري والقوات المسلحة التركية سينفذان عملية مشتركة لإخراج حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب من الأراضي التي يسيطرون عليها".
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وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أعلن مؤخرا أن وزارة الدفاع ستقوم بحلّ كافة الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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