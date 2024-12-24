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عربي-دولي

مساء اليوم... هذا ما شهده "برج إيفل" في باريس

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:50
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أعلنت وسائل إعلام فرنسية مساء اليوم، أنّه تقرّر إخلاء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب "ماس كهربائيّ".
 
 
 
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