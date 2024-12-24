حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 45 ألفًا و338 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من تشرين الأول من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 107 ألفًا و764 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع. (مصراوي)

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