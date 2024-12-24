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الحوثي: هاجمنا هدفا عسكريا وسط إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي

Lebanon 24
24-12-2024 | 12:20
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أعلن الحوثيون، الثلاثاء، استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي، بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي عن "اعتراض" صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي للدولة.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "استهدفت القوة الصاروخية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد حققت العملية أهدافها".
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من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق: "تمّ اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي"، مشيرا إلى "تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".
وأكدت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أنه لم يصب أي شخص بأذى.
(سكاي نيوز)
 
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