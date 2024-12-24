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عربي-دولي

الشيباني: سوريا ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي

Lebanon 24
24-12-2024 | 12:35
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اعتبر وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، أن "الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة وسنطوي صفحة الظلم والاستبداد".
وأعلن "أننا سنؤمن عودة عزيزة لكل مهجر من أرضه وبيته"، وقال "بوصلتنا في سوريا الجديدة تمثيل بلدنا بكل أطيافه وأعراقه تمثيلا عادلا والدفاع عن قضاياهم".
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وشدد وزير الخارجية السوري على أن "سوريا ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة". (النشرة)
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