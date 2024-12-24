Advertisement

عربي-دولي

توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

Lebanon 24
24-12-2024 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1297194-638707041210420247.jpg
Doc-P-1297194-638707041210420247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي للبلاد.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن، فيما توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون وتم تحويل مسار الطائرات المتجهة إليه.
Advertisement

ويأتي الهجوم الحوثي غداة تأكيد هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يدرس شن هجوم على مليشيات الحوثي في اليمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الهجوم سيكون الرابع، ضد الحوثيين في اليمن، ولكنه سيكون أكثر شدة من سابقيه".

وأكدت الهيئة أن "هناك إجماع كامل في المؤسسة الأمنية على ضرورة تنفيذ هذه الخطوة"، خاصة بعد تزايد الهجمات الصاروخية التي تستهدف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات وآخرها ما أسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل.(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:54 | 2024-12-25
04:30 | 2024-12-25
04:11 | 2024-12-25
03:59 | 2024-12-25
03:40 | 2024-12-25
03:30 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24