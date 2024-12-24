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عربي-دولي

حذر إيران من نشر الفوضى في بلاده.. هذا ما قاله وزير خارجية سوريا الجديد

Lebanon 24
24-12-2024 | 23:18
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نبه وزير الخارجية السوري المعين حديثا أسعد حسن الشيباني إيران، أمس الثلاثاء، إلى بث الفوضى في بلاده.

وقال في منشور على منصة إكس "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
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تحذير الشيباني، يأتي بعد أيام تكليفه بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

ولم يحدد التصريحات التي كان يشير إليها.

 وفي خطاب نقله التلفزيون يوم الأحد، دعا المشرد الإيراني علي خامنئي الشبان السوريين إلى "الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه".

وأضاف خامنئي "نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء لأن ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة

بدوره، حذره محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الأسبق، من اندلاع حرب أهلية شاملة في سوريا، وذلك خلال مبادرة طرحها تدعو لحوار بين دول المنطقة، بما يشمل الحكومة السورية الجديدة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكدت الخارجية الإيرانية دعمها سيادة سوريا مشددة على أن هذا البلد يجب ألا يصبح "ملاذا للإرهاب".(سكاي نيوز)



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