إدارة سوريا الجديدة تعد "مذكرة تعويضات" للمحاكم الدولية ضد إيران.. إليكم التفاصيل

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الأربعاء، أن السلطات تعمل على إعداد مذكرة ستقدمها للمحاكم الدولية، تتضمن مطالبة إيران بدفع مئات المليارات من الدولارات، على هيئة "تعويضات للشعب والدولة" السورية.وأوضحت المصادر أن هذه التعويضات "مقابل ما سببته إيران من ضرر للسوريين والبنية التحتية السورية، خلال انحيازها عسكريا، مع فصائل تابعة لها، لصالح نظام الأسد".وأطاحت فصائل المعارضة الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الجاري، في هجوم خاطف بعد حرب استمرت 13 عاما.وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب، وأرسلت قوات من الحرس الثوري إلى سوريا لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة.وأمس الثلاثاء حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثا أسعد حسن الشيباني إيران، من "بث الفوضى في بلاده".وقال في منشور على منصة "إكس": "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".ولم يحدد الشيباني التصريحات التي كان يشير إليها.وفي خطاب نقله التلفزيون، الأحد الماضي، دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الشبان السوريين إلى "الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه".(سكاي نيوز)