Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تقتل 6 مسلحين في الضفة الغربية

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:58
A-
A+
Doc-P-1297342-638707285776392130.jpg
Doc-P-1297342-638707285776392130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن 6 مسلحين، خلال عملية في طولكرم بالضفة الغربية.
 
 
وتم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم وعثرت وحدات هندسية على متفجرات مزروعة على طرق رئيسية، وفقا لوكالة رويترز.
Advertisement


وقال مسؤولون إن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا أربع غارات جوية كجزء من العملية، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم.


وكان الجيش أعلن في وقت سابق إصابة قائد في الجيش الإسرائيلي، بجروح متوسطة، في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم، خلال عملية بالضفة الغربية، بينما كان يستقل مركبة مدرعة مع ضابط كبير.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج الطبي.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2024-12-25
08:08 | 2024-12-25
07:58 | 2024-12-25
07:55 | 2024-12-25
07:54 | 2024-12-25
07:30 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24