إسرائيل تقتل 6 مسلحين في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن 6 مسلحين، خلال عملية في طولكرم بالضفة الغربية.

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وتم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم وعثرت وحدات هندسية على متفجرات مزروعة على طرق رئيسية، وفقا لوكالة رويترز.وقال مسؤولون إن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا أربع غارات جوية كجزء من العملية، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم.وكان الجيش أعلن في وقت سابق إصابة قائد في الجيش الإسرائيلي، بجروح متوسطة، في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم، خلال عملية بالضفة الغربية، بينما كان يستقل مركبة مدرعة مع ضابط كبير.