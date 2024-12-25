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عربي-دولي

الخارجية الروسية: لا ننصح باختبار صبرنا

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:30
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن موسكو متمسكة بمبدأ "لا منتصر ولا غالب" في الحرب النووية، لكنها لا تنصح باختبار صبرها.
كما قال إن موسكو لا تريد إثارة مسألة مخاطر استخدام الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن بلاده "لم تبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية وما إذا كان من الممكن استخدامها".
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وقال لافروف لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "لا نريد إثارة مسألة مخاطر استخدام الأسلحة النووية. نحن ننطلق بحزم من الصيغة القائلة بأنه لا يمكن أن يكون هناك فائزون في الحرب النووية، وقد قال الرئيس هذا مرارا وتكرارا، لكنني لا أنصح أحدا باختبار صبرنا وتصميمنا على الدفاع عن المصالح الوطنية المشروعة بكل الوسائل المتاحة".
كما أضاف لافروف أن "موسكو تأمل أن يسمع أولئك الذين لديهم آذان، والذين لديهم عقول. فليفهموا".
وأكد أن روسيا لم تبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية أو ما إذا كان يمكن استخدامها. (العربية)
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