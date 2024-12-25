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البابا فرنسيس يندّد بالوضع الخطير في غزة.. ويدعو لإسكات السلاح في أوكرانيا

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:30
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ندّد البابا فرنسيس في رسالة عيد الميلاد بـ"الوضع الانساني الخطير جدّاً" في قطاع غزة، مجدّداً الدعوة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وقال الحبر الأعظم: "مع عيوننا مركّزة على مهد بيت لحم، أوجّه فكري الى الجماعات المسيحية في إسرائيل وفلسطين، ولا سيّما في غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدّاً. ليتوقف إطلاق النار".
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كما دعا البابا فرنسيس إلى وقف الحرب في "أوكرانيا المعذبة" بعد نحو ثلاثة أعوام من بدء الغزو الروسي، داعياً إلى "فتح الباب" أمام التفاوض لتحقيق سلام عادل.

وقال البابا: "لتصمت الأسلحة في أوكرانيا المعذبة! وليكن لنا الجرأة لنفتح الباب أمام التفاوض وأعمال الحوار واللقاء للوصول الى سلام عادل ودائم"، وذلك في رسالته التي أتت بعد ساعات من هجوم صاروخي واسع النطاق شنّته روسيا، قال مسؤولون في كييف إنه استهدف على وجه الخصوص منشآت الطاقة  

 
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