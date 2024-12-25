صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و361 شهيدا و107 آلاف و803 مصابين، منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45.361 شهيدا و107.803 مصابين منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023".وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتة إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم. (الاناضول)