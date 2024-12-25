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عربي-دولي

اشتباكات مستمرة منذ الثلاثاء.. المعارك مشتعلة شمال سوريا

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:54
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأربعاء، عن مقتل 5 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة آخر في اشتباكات شرقي منبج، شمالي سوريا.

وقالت "قسد" في بيان، إن اشتباكات مستمرة منذ مساء الثلاثاء أسفرت عن مقتل 5 مسلحين موالين لتركيا وإصابة آخر.
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وأضافت أنها دمرت 3 عربات لفصائل موالية لتركيا، وسيطرت على كمية من الأسلحة والذخيرة.

واستهدف المدفعية التركية منطقة جسر قره قوزاق بين كوباني ومنبج، ومطار صرين، وأسفرت القذائف عن أضرار مادية فقط، بحسب بيان "قسد".

وأضاف البيان أن طائرة مسيّرة تركية استهدفت نقطة لقوى الأمن الداخلي في منطقة زركان، وأسفرت عن مقتل أحد أعضائها، كما قتل عنصر في قوات الانضباط العسكري، وأصيب 4 أفراد من قوى الأمن الداخلي. (سكاي نيوز)
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