توتر كبير في طرطوس.. هذا ما يحصل

اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة طرطوس بين قوى الأمن العام ومجموعة من المسلحين، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن قوات الأمن قامت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. (العربية)