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عربي-دولي

توتر كبير في طرطوس.. هذا ما يحصل

Lebanon 24
25-12-2024 | 08:08
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اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة طرطوس بين قوى الأمن العام ومجموعة من المسلحين، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
 
وأوضح المرصد أن قوات الأمن قامت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. (العربية)
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