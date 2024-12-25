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عربي-دولي

"شديدو الخطورة".. القاهرة تعد قائمة بأسماء عناصر مصرية في سوريا

Lebanon 24
25-12-2024 | 08:12
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كشفت مصادر مصرية للحدث عن أن القاهرة تقوم حاليًا بإعداد قائمة بأسماء العناصر المصرية الموجودة في سوريا ضمن التنظيمات المسلحة.
 
وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية المصرية صنفت هؤلاء العناصر على أنهم "شديدو الخطورة"، في إطار جهودها لمتابعة الوضع الأمني في المنطقة.
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وأضافت المصادر أن هذه العناصر، التي تتواجد ضمن فصائل مسلحة في سوريا، من المتوقع أن تحصل على الجنسية السورية خلال الأسابيع المقبلة. وقد تم إدراج أسماء هؤلاء العناصر على قوائم الترقب من قبل السلطات المصرية في خطوة لمراقبة تحركاتهم ومنع أي تهديدات أمنية قد تنجم عنها.
 
واشارت إلى أنّ العناصر الموجودة في سوريا بينهم مطلوبون علي ذمة قضايا إرهابية. (الحدث)
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