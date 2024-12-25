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عربي-دولي

محمد بن زايد يبحث مع فيدان الوضع في سوريا والشرق الأوسط

Lebanon 24
25-12-2024 | 09:40
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بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أبوظبي، ملفات عدة بينها التطورات في سوريا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأربعاء.
وعبرت الإمارات العربية المتحدة عن قلقها حيال القيادة الجديدة في سوريا. 
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وأفادت "وام" بأنّ الرئيس الإماراتي ووزير الخارجية التركي بحثا "المستجدات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مؤكدين في هذا السياق "موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية".
كما استعرضا خلال اللقاء "تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة، والذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع". (الوكالة الوطنية)
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